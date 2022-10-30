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Erman Toroğlu Bahçeli ve Kılıçdaroğlu anısını anlattı

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Ankara'da geçen üniversite yıllarını anlattı

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:27
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Erman Toroğlu Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun üniversite anısını anlattı

Erman Toroğlu Bahçeli ve Kılıçdaroğlu anısını anlattı
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Profesyonel futbol ve hakemlik kariyerinin ardından yorumculukla yoluna devam eden Erman Toroğlu,  Sportbox isimli Youtube kanalında hayatı ve güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.


''50 YIL GEÇTİ BEN HALA GEZİYORUM''
Bir dönem Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden okul arkadaşları  olan Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Toroğlu, "Biz üniversitede Bahçeli, Kılıçdaroğlu filan beraberiz. Kızları toplayıp toplayıp geliyorum. Bu ikisi kavga ediyor sağ-sol. Ya aradan 50 yıl geçti ben hala geziyorum, bu ikisi kavga ediyor.'' dedi
 

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