Erman Toroğlu derbinin 15. dakikasında olacakları açıkladı: Yabancı hakem neler yapacak?

Süper Lig’in 25. haftasının kapanışı dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi mücadelesinin şampiyonluk yarışında kritik önemde olması bekleniyor. Haftalar öncesinden konuşulan dev mücadele ile ilgili en büyük tartışma ise hakem konusunda yaşandı.

Derbiye yabancı hakem atanması için gelen talepler sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada yabancı hakemin derbide düdük çalacağını söyledi. Hasıosmanoğlu’nun açıklaması sonrası MHK dev maça Sloven hakem Vincic’in atandığını duyurdu. Ancak Galatasaray cephesi Vincic’e itiraz etse de TFF bu itirazı reddetti.

Yaşanan büyük tartışma sonrası Vincic’in maçı nasıl yöneteceği merak konusu oldu. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu dev maçta nasıl bir hakem performansı beklediğini anlattı. Toroğlu, Sözcü’deki köşesinde maçın 15. Dakikasında olacakları açıkladı.

Toroğlu, hakem performansı ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'ye yabancı VAR geldi. Bence iyi de oldu bizimkileri eğitmesi açısından. Ama sonra yabancı hakem de geldi. Peki hakemin gelmesine en büyük sebep kim oldu? Yabancı VAR oldu. Yabancı VAR'ın Galatasaray maçında Mertens'in pozisyonunda dağlara taşlara yapması hakemin gelmesine sebep oldu. Peki buna sebep olanların başında ne vardı? Hakemleri aldatan futbolcular. Şimdi Avrupa'nın üst düzey bir hakemi geliyor. Peki üst düzey hakem nasıl olunur? Az düdük çalmaya gayret eder, ikili mücadeleleri bırakır, kasıtlı ve aldatıcı hareketlere kartını kullanır. Yani sahada otoriteyi sağlar. Bizdeki hakemler neden sağlayamadılar?"



"Çünkü çok düdük çaldılar, maçları çok kestiler, çok konuştular. Büyük takımlara karşı otoritelerini gösteremediler, kendilerini aldatanlara gerekli işlemi yapamadılar yani otoriteyi sağlayamadılar. Sahada otoriteyi sağlarsan maçı oynatırsın yoksa oynatamazsın. Büyük ihtimalle bu hakem Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarını seyretmiş ve kimlerin ne halt yaptığını görüp şahit olmuştur. Ona göre de hareket edecektir. Zaten göreceksiniz daha 15. dakikada otoriteyi sağlayacaktır. Tabii teknik adamlar da kenarda hop oturup hop kalkamayacaktır fazla ve hakem maçı idare edip gidecek. Bu kadar basit. Tabii yabancı VAR ve hakemin gelmesine sebep de büyüklerdir. Yıllarca küçükleri hor gördüler, haksız rekabet yaptılar. Sonunda VAR sistemi geldi. Onu bile delmeye kalktılar. Bunları yapan kimlerdi? Bu takımların yöneticileri. Eğer devam ederlerse sonunda da ithal yönetici isteriz herhalde."