Erman Toroğlu 'emek hırsızlarını' açıkladı

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Erman Toroğlu 'emek hırsızlarını' açıkladı
Fenerbahçe Pendikspor maçında yaşananlara dair Erman Toroğlu çarpıcı ifadelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Kırmızı kart ve penaltı kararlarıyla haftaya damga vuran maçta sarı-lacivertliler rakibini 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam verdiği kararlar nedeniyle topa tutulurken eski hakem Erman Toroğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

"EMEK HIRSIZLIĞI YAPTILAR"

Pendikspor’un maç sonrası yaptığı açıklamada emeğimizi çaldılar demesine sinirlenen Toroğlu Sky Sports Youtube kanalında yaptığı konuşmada, “Önce onlar emek hırsızlığı yaptılar yatarak kalkarak, sonra emekleri çalınmış olabilir. Önce sen yaptın emek hırsızlığını, sonra Fener yaptıysa yapmıştır. Rakibi tahrik etmeyeceksin” dedi.

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