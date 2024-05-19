Erman Toroğlu: Fener Galatasaray'ı da yendi hakemi de yendi. Böyle kırmızı kart olur mu ayıp ya

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Toroğlu'nun tartışmalı pozisyonlarla ilgili sözleri:

- 2. dakika. Barış Alper-Osayi Samuel mücadelesi. Galatasaraylılar sarı kart bekledi.

Bu pozisyonda hakem sarı kart vermedi. Bu pozisyonda hakem sarı kart vermedi. Ama ondan sonra benzer pozisyonlarda kart kullandı. Ondan sonra futbolcular sana itiraz etti hocam. Madem öyle diğerlerine neden gösterdin?

- 12. dakika. Galatasaray taç kullanırken Torreira, Djiku ile mücadelesinde yerde kaldı. Djiku sarı kartı gördü. İlk sarı kartıydı.

Hakem burada neye sarı kart gösteriyor ben anlamadım. Torreira aldatıyor ya. Neyin sarısı bu ya. Bu adam sonra atılıyor ya. O zaman maçta 68 sarı kart olur ya.

- 21. dakikada Djiku'nun ikinci sarısı ve kırmızı kartı. Yine Torreira yerde kaldı hakem kartı çıkardı. Djiku atıldı.

Galatasaraylı Torreira'ya sarı kart görmeli burada. Aldatmadan dolayı. Galatasaraylı oyuncuya direkt sarı kart ya aldatmadan dolayı. Bu adam kırmızı gördü bu iki pozisyon nedeniyle. Torreira hakemi çıtır çıtır yemiş. Haa bir de şu var: Bu iki sarıdan sonra futbolcu atıldıktan sonra Fenerbahçeli oyuncular bizi burada gömecekler diye iki misli oynamışlar mı? Rezalet yahu iki sarı kart da rezalet. Hafta arası Metin Öztürk'ün dinledim. Bu hakemle ilgili bir sürü laf söyledi. Şimdi bu aldatmalara bi konuşsana ya Metin Öztürk. Ağdalı ağdalı konuşuyordun ya. Al işte hakem büyük kıyak yapmış size Metin Öztürk. Sizin gibi yöneticiler konuşmayın ya. Bizim aleme gelmeyin ya yakışmıyorsunuz. Girmesinler bu işlere. Biliyorsa girsin. Gelmeyin Metin Öztürk ve gibileri bizim aleme. Ayıp ya. İkisi de kart değil ya. Hakem Galatasaray'a büyük kıyak yapmış. Bugün Fener Galatasaray'ı da yendi hakemi de yendi. Sonraki pozisyonlara bakmasak da olur ya.