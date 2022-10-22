﻿Erman Toroğlu: Net penaltıyı vermedi. Uyanık ya!

Fenerbahçe-Başakşehir maçının 34. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Bu dakikada Lincoln'un ortasında top ceza alanı içindeki Ömer Ali'nin açık olan kolundan sekti.

Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona penaltı itirazında bulundu. Ancak Zorbay Küçük devam ettirirken, VAR'dan da müdahale gelmedi.

Maçın devre arasında da itirazlar devam etti.

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu maçtan sonra A Spor'da pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"42 numralı oyuncu (Hasan Ali) ellerini arkaya bağlamış. Bu doğru. Rakip vuracak belli. Oyuncu rakip vurunca kolunu açıyor. Yine yapıyor. Öbür kolunu niye açmıyor. Çok temiz, kasıtlı oynuyor. Çok net bir penaltı. Top koluna çarptıktan sonra tekrar hazırola geçiyor. Uyanık ya!

Bunu hakem görmeyebilir. VAR'da Alper Ulusoy var. Bunlar futbolu bilmiyorlar. Futbolu bilmeyen adamdan zor hakem olur."