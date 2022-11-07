Erman Toroğlu'ndan Serdar Aziz'le ilgili çok enteresan penaltı yorumu

Fenerbahçe-Sivasspor maçının 22. dakikasında penaltı tartışması yaşandı.

Sivasspor atağında Fenerbahçe ceza alanına yapılan ortada top Serdar Aziz'in kafasından sekti ve açık olan eliyle temas etti.

VAR'da da incelenen bu pozisyondan sonra hakem oyunu devam ettirdi.

Erman Toroğlu ise A Spor'daki programda pozisyonla ilgili şöyle konuştu:

- Bir futbolcu kafaya çıkarken şöyle çıkacak. Bu doğal. Top kafasına vurup, eline mi vuruyor? Top kafasından sekiyor. Eliyle oynuyor mu, oynamıyor mu? Oynuyorsa penaltıyı ver, oynamıyorsa verme. Bence.

- Ağır çekimde oynatıyoruz biz. O zaman eliyle oynuyor gibi geliyor.

- Normal bakarsak ben vermem. Görmüyor çocuk! Ben vermem. Hatta ele gelirken de çekmeye çalışıyor şöyle. Hafif bir hareket yapıyor şöyle!

Erman Toroğlu, kırmızı kart gören Batshuayi'nin gördüğü ikinci sarı kartın da yanlış karar olduğunu iddia etti.