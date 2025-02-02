Erman Toroğlu "Hakem Rize'yi lüferi tabağa koydu, kılçıklarını ayırdı"

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında iki Rizesporlu oyuncuyu kırmızı kart ile oyundan atan ve bir penaltı kararı veren Burak Pakkan gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

"BU HAKEMDEN BİR HALT OLMAZ"

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu Ekol Tv ekranlarında Pakkan'ı ağır bir eleştiri yağmuruna tuttu. Toroğlu "Hakem Rize'yi lüferi tabağa koydu, kılçıklarını ayırdı, löp et getirdi biraz limon biraz tuz attı Fener de yedi. 36 yaşında hakem olmaz. Bundan bir halt olmaz. Bunda yürek yok! Aynı oyuncuyu, Rizeli dahil, atabilir miydi? Atamazdı. İkinci oyuncuyu Fener’den atabilir miydi? Atamazdı.

Bu hakem Galatasaray’dan da atamaz, Ali Sami Yen’de. Dışarıda erkeklik yapar mı bilmiyorum… Oyuna bakışı, vücut dili, futbolculara bakışı, bu hakemden bir halt olmaz." ifadelerini kullandı.