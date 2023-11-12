Erman Toroğlu: Icardi bile buna penaltı istemez

Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 yenildiği maçla ilgili değerlendirme yapan Erman Toroğlu, tartışmalı bir pozisyonla ilgili konuştu.

Maçta bir pozisyonda Mertens'in ortasında Kaan Ayhan kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi. Icardi, hava topuna çıkarken Matando'nun ayağına bastığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

Sarı kırmızılılar da bunun penaltı olduğunu ileri sürdü.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu ise A Spor'da yer aldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Sen buna penaltı verir misin? Geçeceksin bunu, ben buna penaltı vermem. Icardi bile buna penaltı istemez."