Erman Toroğlu poker suratlı dediği Galatasaray yöneticisini açıkladı

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Erman Toroğlu poker suratlı dediği Galatasaray yöneticisini açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk'e 'poker suratlı' diyerek yüklendi. Flaş açıklamalar yaptı.

Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

''ORADA ZATEN KİLİTLENDİĞİ BELLİYDİ''
Galatasaray'ın sezon ortasında çatlak sesler yaşadığını hatırlatan Toroğlu, "Biz sezon ortasında Galatasaray'ın içerde çatlak sesler yaşadığını söylemiştik. Sivasspor maçından sonra Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur basın toplantısı yapmışlardı. Başkan Dursun Özbek başka bir telden çaldı, yanındaki Metin Öztürk başka bir telden çaldı. O sırada Erden Timur'un suratına baktım iyi değildi. Yani olay o gün Erden Timur'un üzerine kurulmuştu. Nitekim konuşma sırası Erden Timur'a geliyor ve Başkanı yalamaya başlıyor. Çünkü dikkat edin bu toplantıdan evvel Erden Timur'un Başkanlığı konuşuluyordu. Orada zaten kilitlendiği belliydi." ifadelerini kullandı.

''POKER SURATLI''
Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'e 'poker suratlı' diyerek yüklenen Toroğlu, "Bunun dışında Erden Timur çok fazla göz önüne geldi. Bizde biliyorsunuz iş yapanı çabuk duman ederler. Galatasaray camiası bazı şeyleri kaldırmaz. Mesela o yönetimde Metin Öztürk diye bir adam var. Eğer planları tutarsa yakın zamanda Dursun Başkan'ı yiyecektir. Hadi buyrun buradan yakın. Biraz iddialıyımdır. İçerdeki gidişat öyle. Birinci adamı yolladı şimdi sırada Dursun Özbek var. Zaten konuşmalarına ve suratına baktığınız zaman ben bu tip insanlara 'Poker suratlı' derim. Arka tarafını göremezsin fazla." dedi.

''PSİKOLOJİK YARA ALACAKLAR''
Galatasaray'ın psikolojik yara alacağını ifade eden Erman Toroğlu, "Erden Timur'un Galatasaray'dan gitmesi handikap yaratır. Çünkü futbol takımıyla çok iç içe olan bir isim. Yani eski Abdürrahim Albayrak'ın daha akıllısı daha cin gibisi bir adam. Futbolcularla münasebeti çok iyiydi. Onun ayrılması yönetimle futbolcular arasındaki bağı nasıl kurar? Ben onların psikolojik açıdan yara alacaklarını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

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