Erman Toroğlu "VAR'ın ithal malları da bozuk çıktı"

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından tartışmalı pozisyonlar konuşulurken Erman Toroğlu Kilama'nın eline çarpan topun penaltı olduğunu belirtti.

NET PENALTI

Toroğlu: "Hatayspor’da Kilama'nın eline çarpan top %100 penaltı. VAR'ın net çağırması lazımdı. Kilama elle oynuyor."diyerek hakemin ve VAR hakeminin kararının penaltı olması gerektiğini söyledi. Hakem bakıyor göremiyor ama VAR görüyor. Biz bizimkilere sallıyorduk. Demek ki ithal mallarda da bozuk çıkabiliyor." dedi.

Barış Alper'in iptal edilen golü ofsayt mı? sorusunda ise Erman Toroğlu "Bugün Galatasaray tam otomatik yarı otomatik falan penaltı verildi verilmedi... Şu ofsayt olan golden daha iyi pozisyonları kaçırdı Galatasaray." ifadelerini kullandı.