Erman Toroğlu ve Metin Akpınar’ın görevlerine son verildi. Dün gece televizyonda açıklandı

Kaynak: Kanal D Haber
Erman Toroğlu ve Metin Akpınar’ın görevlerine son verildi. Dün gece televizyonda açıklandı
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu ve usta oyuncu Metin Akpınar’ın görevlerine son verildi. Toroğlu ve Akpınar’ın görevlerinin sona erdiği dün gece televizyonda açıklandı.

Fahri Trafik Müfettişliği için yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, müfettişler her şeye ceza yazamayacak. Ayrıca trafik müfettişlerinin yılda 2 defa eğitime girmesi zorunlu oldu.

Kanal D Haber’e konuşan Kanal D Ana Haber'e konuşan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Korkmaz "Biz para karşılığı değil gönüllü olarak gördüğümüz cezaları yazabiliyoruz. Bunu devlet belirliyor bize. 70 yaş sınırı geldi ve artık senede 2 defa eğitim olacak. Buna katılmayanların müfettişliği iptal olacak. Kasti işlem varsa bunların da müfettişliği iptal oluyor." dedi.

ERMAN TOROĞLU VE METİN AKPINAR’IN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Korkmaz, futbol yorumcusu Erman Toroğlu ile ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın da 70 yaş kriterine takıldıkları için müfettişliği iptal edilen ünlüler arasında olduğunu da açıkladı.

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