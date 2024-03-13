Erman Toroğlu 'Yatarak kalkarak' dedi. Ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu 'Yatarak kalkarak' dedi. Ortalık karıştı
Fenerbahçe Pendikspor maçında yaşananlara dair Erman Toroğlu çarpıcı ifadelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Kırmızı kart ve penaltı kararlarıyla haftaya damga vuran maçta sarı-lacivertliler rakibini 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam verdiği kararlar nedeniyle topa tutulurken eski hakem Erman Toroğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

"EMEK HIRSIZLIĞI YAPTILAR"

Pendikspor’un maç sonrası yaptığı açıklamada emeğimizi çaldılar demesine sinirlenen Toroğlu Sky Sports Youtube kanalında yaptığı konuşmada, “Önce onlar emek hırsızlığı yaptılar yatarak kalkarak, sonra emekleri çalınmış olabilir. Önce sen yaptın emek hırsızlığını, sonra Fener yaptıysa yapmıştır. Rakibi tahrik etmeyeceksin” dedi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kaybetti
Pendikspor'dan flaş Mert Hakan Yandaş isyanı
Pendikspor'dan flaş Mert Hakan Yandaş isyanı
Aykut Kocaman'dan flaş şampiyonluk yorumu: Şartlar yüzde 51 Fenerbahçe'nin aleyhine
PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Pendikspor maçının faturası ağır oldu
beIN Sports kaybetti. Saran Grup kazandı. Bundan sonra ne olacak
Bonucci Mert Hakan'ı efsaneye benzetti Fenerliler yorum yağdırdı
Bonucci Mert Hakan'ı efsaneye benzetti Fenerliler yorum yağdırdı
Fenerbahçe dolar gibi yükseldi
Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı
Galatasaray sahasında MHP Riesen'ı yendi
Son Haberler
İstanbul'da son 9 anket geldi. Bir o öne geçiyor bir diğeri öne geçiyor Gündem
İstanbul'da son 9 anket geldi. Bir o öne geçiyor bir diğeri öne geçiyor
En çok hangi ev aletleri elektrik harcıyor? İşte cevabı Ekonomi
En çok hangi ev aletleri elektrik harcıyor? İşte cevabı
Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu Ekonomi
Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu
Matlaşan ve kireçlenen bardakları temizlemenin en kolay yolu Gündem
Matlaşan ve kireçlenen bardakları temizlemenin en kolay yolu
İki tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
İki tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti
Doğu Ekspresi biletine dev zam. Binmek hayal oldu artık videosunu seyredersiniz Gündem
Doğu Ekspresi biletine dev zam. Binmek hayal oldu artık videosunu seyredersiniz
Dünyanın en pahalı arabaları. Herkesin hayallerini süslüyor Otomotiv
Dünyanın en pahalı arabaları. Herkesin hayallerini süslüyor