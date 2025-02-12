Erman Toroğlu'dan Talisca'ya su şişesi atan kişiye sert sözler

Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe Alanyaspor karşısında yeni transfer Anderson Talisca'nın 43. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti. Talisca, attığı gol sonrası korner direğinin çevresinde golü kutlarken, Alanyaspor tribünlerinden su şişesi atıldı. Brezilyalı futbolcu, kısa süreli sakatlık geçirdi.

"DANGALAĞIN BİRİ ATTI"

Erman Toroğlu bu şişeyi atan kişiye sert sözler söyledi. Toroğlu "Dangalağın teki, dangalak da değil şeref noksanı biri, Talisca'ya su fırlattı. Şişeyi fırlatsa önemli değil şişe yuvarlak her tarafı ufak. Köşesi gözüne geldi, Talisca'nın gözü kör oldu. Ne yaparsın şeref noksanı adam. Ben sana şerefsiz diyorum, beni mahkemeye vermeye hakkın var. Ortaya çıksın kimin attığı belli olsun." ifadelerini kullandı.