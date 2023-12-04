Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Sivasspor'un net penaltısı verilmedi

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu değerlendirdi.

Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda şunları söyledi:

- 22. dakikada Sivasspor atağında N'jie Osayi mücadelesi. Sivasspor penaltı itirazı yaptı. Penaltı var mıydı?

Beyazlı tozluk defans (Fenerbahçeli). Kırmızılı hücumcu (Sivassporlu). Beyazlı topa önce vuruyorsa bir şey yok. Kırmızılı topa dokunuyorsa o zaman penaltı. Bu kadar net. Kırmızılı geliyor topa dokunuyor. Sonra darbeyi yiyor. Net penaltı. Hakem burada topa beyazlı müdahale ediyor diye görebilir. VAR niye çağırmıyor? VAR'da Emre Malok. Mal ok!

- 45+1. dakikada Osayi topa eliyle müdahale etti mi? Sivasspor penaltı bekledi.

Bence eline gelmiyor gibi.

- 69. dakikada Fenerbahçe'nin 3. golünden önce faul var mı?

Geç ya. Geçelim bunu. Faul yok. Adam topa vurduğu ayağını ne yapacak?