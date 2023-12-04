Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Sivasspor'un net penaltısı verilmedi

Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Sivasspor'un net penaltısı verilmedi

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu değerlendirdi.

Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda şunları söyledi:

- 22. dakikada Sivasspor atağında N'jie Osayi mücadelesi. Sivasspor penaltı itirazı yaptı. Penaltı var mıydı?

Beyazlı tozluk defans (Fenerbahçeli). Kırmızılı hücumcu (Sivassporlu). Beyazlı topa önce vuruyorsa bir şey yok. Kırmızılı topa dokunuyorsa o zaman penaltı. Bu kadar net. Kırmızılı geliyor topa dokunuyor. Sonra darbeyi yiyor. Net penaltı. Hakem burada topa beyazlı müdahale ediyor diye görebilir. VAR niye çağırmıyor? VAR'da Emre Malok. Mal ok!

- 45+1. dakikada Osayi topa eliyle müdahale etti mi? Sivasspor penaltı bekledi.

Bence eline gelmiyor gibi.

- 69. dakikada Fenerbahçe'nin 3. golünden önce faul var mı?

Geç ya. Geçelim bunu. Faul yok. Adam topa vurduğu ayağını ne yapacak?

İlgili Haberler
Volkan Demirel'e PFDK şoku
Volkan Demirel'e PFDK şoku
İrfan Can Kahveci attığı çalımı kimden öğrendiğini itiraf etti
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları
İrfan Can'ın dillere destan golü Dzeko'nun klası. Fenerbahçe Sivasspor'a fark attı
Fenerbahçe farkı açtı tribünler yıkıldı. 'Beni sev' eşliğinde atkı şov
Fenerbahçe farkı açtı tribünler yıkıldı. 'Beni sev' eşliğinde atkı şov
Fenerbahçe'de Crespo şoku! Maça devam edemedi
Fenerbahçe'den hakem Bahattin Şimşek'e büyük tepki
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay Fenerbahçe'yi izliyor. Derbi öncesi statta yerini aldı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Sosyal medyada canlı yayın açtı, evini ateşe verdi Yaşam
Sosyal medyada canlı yayın açtı, evini ateşe verdi
Demokrat Parti’den İYİ Parti’nin kararına sert eleştiri ‘Kendisinin olağanüstü güce sahip olduğunu zannediyor’ Siyaset
Demokrat Parti’den İYİ Parti’nin kararına sert eleştiri ‘Kendisinin olağanüstü güce sahip olduğunu zannediyor’
Kızıl Goncalar şaşırtacak mı? Yazarlar
Kızıl Goncalar şaşırtacak mı?
Bana düşmez, onu da… Yazarlar
Bana düşmez, onu da…
En yaratıcı meslek Yazarlar
En yaratıcı meslek
Hakan Ateş görevden alınmalı Yazarlar
Hakan Ateş görevden alınmalı
Sinyal İstihbaratı (SIGINT) Yazarlar
Sinyal İstihbaratı (SIGINT)