29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Erman Toroğlu: Kırmızı kart yanlış karar

Erman Toroğlu: Kırmızı kart yanlış karar

Erman Toroğlu, Karagümrük-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 23:04
Takip Et

Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar

Erman Toroğlu: Kırmızı kart yanlış karar
+
Aa
-

Yorumcu Erman Toroğlu, Karagümrük-Galatasaray maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Toroğlu, A Spor'daki programda tartışılan pozisyonları şöyle değerlendirdi:

- (28. dakikada Kerem'in Braschi'nin ayağına basması) 

- (29. dakikada Toreira'nın ayağına basan Adnan Uğur'un kırmızı kart görmesi)

- (78. dakikada Jimmy Durmaz'a Emin Bayram'ın faul yapması?)

- Şimdi bu üç pozisyona bakalım. Kerem'in ayağı rakibe basıyor mu? Basıyor. Adnan Uğur'unki rakibe geliyor mu geliyor. Emin Bayram'ın hareketi Jimy'e geliyor mu geliyor. Kerem geliyor ayağını koyuyor, ayağını basıyor. 

Adnan Uğur'un pozisyonuna gelelim. İki futbolcu geliyor. Kim kimin ayağına basabilir. Siyahlı beyazlıya basabilir. Daha gelmeden  diğer ayağı kayıyor. Sabit koyamıyor. Kayarken öbür ayağı ona geliyor. Ayağım kayınca ben bu adamı sakatlayamam. Diğer ayağımı sağlam basmadan rakibe basamam. Tuhaf pozisyon. Karagümrüklü oyuncunun ayağı kayıyor. O zaman Kerem net basıyor. 

Son pozisyonda da Emin Bayram da kayıyor. Net basma yok. Kaymış gitmiş. Sadece faul bu. 
Ben Karagümrüklü'nün gördüğü kırmızıda sarı kartı bile düşünürüm. Ama Kerem'inki kesin sarı kart. Kırmızı kartı Karagümrüklü'ye olmaz. Kabul etmiyorum. Yanlış karar. Hadi de ki bileğe geldi, en fazla kontrolsüzden sarı ver. Vuramaz ki. Kayıyor ayağı gidiyor. Nasıl dursun? 

VAR onu gördü de Kerem'in basmasını neden görmedi?

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
6
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
7
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.