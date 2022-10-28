Erman Toroğlu: Kırmızı kart yanlış karar

Yorumcu Erman Toroğlu, Karagümrük-Galatasaray maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Toroğlu, A Spor'daki programda tartışılan pozisyonları şöyle değerlendirdi:

- (28. dakikada Kerem'in Braschi'nin ayağına basması)

- (29. dakikada Toreira'nın ayağına basan Adnan Uğur'un kırmızı kart görmesi)

- (78. dakikada Jimmy Durmaz'a Emin Bayram'ın faul yapması?)

- Şimdi bu üç pozisyona bakalım. Kerem'in ayağı rakibe basıyor mu? Basıyor. Adnan Uğur'unki rakibe geliyor mu geliyor. Emin Bayram'ın hareketi Jimy'e geliyor mu geliyor. Kerem geliyor ayağını koyuyor, ayağını basıyor.

Adnan Uğur'un pozisyonuna gelelim. İki futbolcu geliyor. Kim kimin ayağına basabilir. Siyahlı beyazlıya basabilir. Daha gelmeden diğer ayağı kayıyor. Sabit koyamıyor. Kayarken öbür ayağı ona geliyor. Ayağım kayınca ben bu adamı sakatlayamam. Diğer ayağımı sağlam basmadan rakibe basamam. Tuhaf pozisyon. Karagümrüklü oyuncunun ayağı kayıyor. O zaman Kerem net basıyor.

Son pozisyonda da Emin Bayram da kayıyor. Net basma yok. Kaymış gitmiş. Sadece faul bu.

Ben Karagümrüklü'nün gördüğü kırmızıda sarı kartı bile düşünürüm. Ama Kerem'inki kesin sarı kart. Kırmızı kartı Karagümrüklü'ye olmaz. Kabul etmiyorum. Yanlış karar. Hadi de ki bileğe geldi, en fazla kontrolsüzden sarı ver. Vuramaz ki. Kayıyor ayağı gidiyor. Nasıl dursun?

VAR onu gördü de Kerem'in basmasını neden görmedi?