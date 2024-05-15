Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay yaratacak iddia

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, SKY Spor'da yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a oranla daha başarılı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Okan, elindeki malzemeyi iyi kullandı ama yatırılan sermayeye göre çok başarılı değil. Oyuncularından güzel verim alıyor. Mesela 37 yaşındaki Mertens aynı yaştaki Dzeko'dan daha fazla katkı veriyor."

Derbi için de konuşan Toroğlu, Galatasaraylı futbolcuların paldır küldür bazacağını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Derbiye 6 puan farkla gidilmesi iyi oldu. Başa baş gitselerdi ortalık biraz daha karışabilirdi. Yani daha gergin bir maç olabilirdi. Bu fark tansiyonu düşürdü. Fenerbahçe ilk yarıda Galatasaray'ı yenemedi çünkü üzerine gitmedi. Galatasaray da beraberliğe razı oldu. Şimdi Galatasaraylı futbolcular paldır küldür basacaklar."

Galatasaraylı Barış Alper'e de seslenen Toroğlu, "Galatasaray'da Barış diye bir futbolcu var. Gayet başarılı, kendini geliştiriyor. Ona tavsiyelerim var. Kendini çok fazla yere bırakma. Bir pozisyonda ise kendini bıraksaydın belki de lehine penaltı alacaktın. Bunu iyi ayarla. Öbür türlü her pozisyonda hakeme dönersen bir iki kere yutturursun sonra onlar sana yuttururlar. Avrupa'da oynayacaksan disipline çok önem verirler" dedi.

