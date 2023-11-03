Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Kasımpaşa maçındaki tartışmalı kararlarla ilgili flaş sözler

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta iki taraf da zaman zaman hakemlere itiraz etti. Erman Toroğlu, hakem kararlarını yorumladı.