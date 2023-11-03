Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Kasımpaşa maçındaki tartışmalı kararlarla ilgili flaş sözler

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta iki taraf da zaman zaman hakemlere itiraz etti. Erman Toroğlu, hakem kararlarını yorumladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Kasımpaşa maçındaki tartışmalı kararlarla ilgili flaş sözler

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken maçta tartışmalı pozisyonlar da yaşandı.

Erman Toroğlu, A Spor'daki programda bu kararları yorumladı. Toroğlu'nun sorulara verdiği cevaplar şöyle:

33. dakika. Zaha'nın golünden Kasımpaşalı Gomis'e faul yaptı mı?

- Kasımpaşalı futbolcu panik yapıyor. Topu tutamıyor. Faul maul yok.

51. dakika. Galatasaray'ın golünden önce Kasımpaşa ataktaydı. Gomis Nelsson'la mücadelesinde ceza sahasında yerde kaldı. Penaltı var mı?

- Bu görüntüyle penaltı yok. Devam kararı doğru.

55. dakika. Kasımpaşa atağında Mamadou Fall ile Muslera mücadelesi. Muslera'nın sakatlandığı pozisyon.

- Kasımpaşalı oyuncu sağ ayağını bırakmasa alıp gidecek. Gol olacak pozisyonu heba etmiş.

63. dakika. Abdülkerimile Winck mücadelesi. Abdülkerim'in müdahalesiyle Winck yerde kaldı. Hakem ikisine de sarı kart gösterdi. Karar doğru mu? Abdülkerim ile Neto tartışması. Neto'nun yerde kalması.

- Neto'nun yaptığı ayıp. Rakibini attırdın ne olacak? Karar doğru.

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