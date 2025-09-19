Erman Toroğlu’ndan Icardi’ye ağır sözler: “Kırkpınar’da daha başarılı olur”

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup olduğu maçın ardından yorumcu Erman Toroğlu, Mauro Icardi’yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ICARDI'NİN OYNAMA ŞANSI ZOR"

Ekol Sports'a konuşan Erman Toroğlu, Arjantinli yıldızın fiziksel durumunu sert sözlerle eleştirdi:

“Icardi'nin oynama şansı şu anda zor. Icardi Edirne Kırkpınar'da başaltında güreşse çok başarılı olur. O ne göbek ve kalça arkadaş…”

“MANGIRLARI GÖTÜRÜYOR”

Toroğlu, Icardi’nin performansına rağmen taraftarın ona gösterdiği ilgiyi de eleştirdi:

“Fenerbahçe maçından sonra bir gülücük atıyor, taraftar da ‘vaay Icardi’ diyor, mangırları götürüyor! Icardi'nin götürdüğü mangırlar Galatasaraylılar'ın değil, benim cebimden de gidiyor.”