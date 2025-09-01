Erman Toroğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'na Erman Toroğlu sert çıktı.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri Erman Toroğlu'nu kızdırdı,.

Toroğlu "Kerem Aktürkoğlu sorunlu bir adam. Bu adam boşuna iki tane topçudan dayak yemedi. Zayıflar bunlar, yediğin tabağa tükürüyorsun. İki futbolcu dövdü bunu. Fenerbahçe'de de sorun olacak göreceğiz. En şerefli kulübe geldim diyorsun, diğer takımlar şerefsiz mi? Her kulübün şerefi vardır. Sen bu cümleyi söylüyorsan adam değilsin. Benim için adam değilsin. Ben eski Ankaragüçlü olarak alınırım. Birisi de sana aynı cümleyi söylese. Sen de mi şerefsizsin Kerem deseler ne yaparsın" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Yenilginin ardından Sergen Yalçın’dan açıklama
Yenilginin ardından Sergen Yalçın’dan açıklama
Malatya'da silahlar konuştu
Malatya'da silahlar konuştu
Fenerbahçe İlkay Gündoğan için devrede
Fenerbahçe İlkay Gündoğan için devrede
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
Ahmet Çakar'dan Kerem Aktürkoğlu'na büyük öfke
Ahmet Çakar'dan Kerem Aktürkoğlu'na büyük öfke