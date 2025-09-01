Erman Toroğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri Erman Toroğlu'nu kızdırdı,.

Toroğlu "Kerem Aktürkoğlu sorunlu bir adam. Bu adam boşuna iki tane topçudan dayak yemedi. Zayıflar bunlar, yediğin tabağa tükürüyorsun. İki futbolcu dövdü bunu. Fenerbahçe'de de sorun olacak göreceğiz. En şerefli kulübe geldim diyorsun, diğer takımlar şerefsiz mi? Her kulübün şerefi vardır. Sen bu cümleyi söylüyorsan adam değilsin. Benim için adam değilsin. Ben eski Ankaragüçlü olarak alınırım. Birisi de sana aynı cümleyi söylese. Sen de mi şerefsizsin Kerem deseler ne yaparsın" ifadelerini kullandı.