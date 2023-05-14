Erman Toroğlu'ndan Lale Orta'nın açıklamalarına sert cevap: Santim santim anlatacağım

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Lale Orta'nın açıklamaları üzerine "Daha senin için ne istihbaratlarım var Lale Orta. Santim santim anlatacağım santim santim" dedi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

-Erol Ersoy 4 hafta maç almıyor. Bitmedi. Bu Lale Orta, geldikten 1 hafta sonra Erol Ersoy'u gözlemci listesinden atıyor ve kendi yerleştiriyor. Erol'u atıyor ve kendini yerleştiriyor. Buna 1 ay maç yok. Peki İsmet Arzuman ne oluyor? Biri büyük maç olmak üzere yani derbi, 4 hafta maça gidiyor. Bunun gibi daha 3 tane gözlemci var. Bunlar da var gazetelerde. Bunlardan bir tanesi bakıyor ki iş kötüye gidiyor "Bana maç vermeyin" diyor. Şimdi olaylar böyle iken sen neyi ispat etmeyi kalkıyorsun? Yok böyle bir şey. Yasak.

-Ne oluyor biliyor musunuz sevgili seyirciler? Bunu da dün duydum. Fotomaç'ta yazdığım yazı sonrası duydum. Söylemeyecektim ama söyleyeyim. Erol Ersoy'dan rapor istiyorlar. Ceza verecekler. 'Erman Toroğlu ile paylaştın mı ya da paylaşmadın mı' diye. Erol Ersoy'u bir İzmir'de gördüm bir de telefonla konuşmuştum. Onun haricinde herhangi bir görüşme daha aramızda yaşanmadı. Altını çizerek söyleyeyim. Benim istihbarat kaynağı iyidir. Daha senin için ne istihbaratlarım var Lale Orta. Santim santim anlatacağım santim santim. Sen Federasyon başkanı ile iyi konuş. Maçların tayini nasıl oluyor falan hepsi benim kulağıma geliyor. Lale Orta. Sen VAR ile AVAR'lığını vermeye devam et. Fazla karışma hakem işlerine Lale Orta. Sen yan hakemliğe geç. Orta hakemlik yapma Lale Orta.

LALE ORTA NE DEMİŞTİ?

MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kutuluşta yayınlanan Kuralına Göre programında hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İşte Lale Orta'nın açıklamaları;

-Biz hiçbir zaman kurumsallıktan öteye geçmiyoruz. Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum. Gözlemciler, atandıkları maçta MHK adına görev yapıyorlar. Süper Lig maçlarında iki gözlemci görev yapıyor.



-İki gözlemci arasında puan farkı olduğu zaman MHK, o puan farkıyla ilgili geri dönüş isteme hakkına sahip. Bunu da tabii ki yazılı olarak gözlemcilere bildirip, 'notunuzu yükseltin' veya 'notunuzu düşürün' şeklinde değil; 'Bir kez daha gözden geçirin' şeklinde yazılı gönderilir. Gözlemci bunun üzerine notunu değiştirebilir ya da değiştiremeyebilir. Bununla ilgili bir şey yok.

-MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir. Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız.