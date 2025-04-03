Erman Toroğlu'ndan Mourinho sözleri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Ancak maçtan çok Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması gündem yarattı. Bu konuda eski hakem Erman Toroğlu konuştu.

"İNGİLTERE'DE YOK EDERLERDİ"

Erman Toroğlu "Mourinho'ya tavandan ceza verilmeli. Bu hareketi İngiltere'de yapsa ne olurdu? Yok ederlerdi. Yok edeceksin abi, o zaman ben senin Futbol Federasyonu olduğunu anlayacağım. Mourinho'ya eğer örnek bir ceza verilmezse, hakemlere de Türk futboluna da yazık olur."