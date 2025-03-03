Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk ve Icardi sözleri

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Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk ve Icardi sözleri

Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından eski hakem Erman Toroğlu Okan Buruk'u eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e düşen Galatasaray'da Okan Buruk eleştirilerin hedefi oldu.

Okan Buruk konusunda Erman Toroğlu sert açıklamalar yaparken Buruk'un Icardi sayesinde teknik adam olduğunu söyledi.

"OKAN BURUK ICARDI SAYESİNDE TEKNİK ADAMMIŞ"

Toroğlu "Transferleri kimler yapıyor. Yalnız bu sene değil diğer senelerde bakmak lazım. Galatasaray bunu iyi yapamıyor. Bu takımın teknik adamı ve kaptanı Icardiymiş. Icardi oynarken bu takımın herşeyi işliyordu. Osimhen varken arkada oynuyordu takımın kaptanıydı. Icardi'nin olmaması büyük sorun. Şöyle bir bakıyorum. Galatasaray takımı Icardi'den evvel Icardi'den sonra oldu Okan'la değil. Okan Icardi ile Okanmış.

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