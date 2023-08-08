Erman Toroğlu'nun kitabındaki FETÖ'cü futbolcuları Soner Yalçın açıkladı

Gazeteci Soner Yalçın, Erman Toroğlu'nun “Oynadım, Oynattım, Oynatalım" isimli Mart 2022'de çıkan kitabı yeni okuduğunu belirterek "Medyanın görmek istemediği kitap" ifadesini kullandı ve içindeki çarpıcı olan bir bölümü okurlarına aktardı.

Yalçın, "Erman Toroğlu’nun şu söylediklerine dikkatinizi çekmek istiyorum" dedi Galatasaraylı futbolcularla ilgili bölüme yazısında aynen yer verdi. İşte o bölüm:

“ABD’de okuyan küçük oğlum Tunca’nın yanına gidiyordum. Uçağa bindim. En arkaya gidip başladım uyuklamaya. Beş saat sonra kalktım, tuvalete gittim.

Uçağın arkasında hostesler ve stewardlar ile sohbet ediyordum. Hostesin biri dedi ki; ‘Önde bussinnes’da dört Galatasaraylı futbolcu gidiyor.’

Kimler diye sordum, Okan, Arif ve Küçük Hakan’ı söyledi. ‘Ama dördüncüyü çıkaramadım’ dedi.

Şöyle düşündüm, bu seyahatten iki ay önce Arda’nın (Turan) bir gazeteciye verdiği röportajını okumuştum. ‘Takımda herkes bana yardım ediyor. Orhan Ağabey (Ak) bana Rolex saat hediye etti” diyordu bu röportajında Arda. Ben de düşündüm, bir futbolcu bir futbolcuya niye Rolex saat hediye etsin diye?

‘Tahmini olarak bu dördüncü futbolcu Orhan Ak’tır’ dedim. Hostes de Galatasaraylıymış bu arada, ‘Orhan Ak değil’ diye ısrar etti.

‘Gel iddiaya girelim’ dedim. Geyik yapıyoruz. Kız da ‘ben öğreneceğim’ dedi. Giderken, ‘Sakın benim sorduğumu söyleme’ diye tembihledim. ‘Tamam’ deyip gitti. Beş altı dakika sonra geldi, ‘Hocam iddiayı kazandınız’ dedi.

Galatasaraylı futbolcular herhalde New York'tan Pensilvania’ya geçeceklerdi. Ben de oğlanın yanına Boston’a New Hempshir’a…”

Soner Yalçın, "FETÖ -futbolcular ilişkisine dair soruşturmalar, yargılamalar gerekli yerlere ulaşamadı bir türlü! Bence, dosya açılmadan kapatıldı. Neyse" dedikten sonra şöyle devam etti:

“Emre Belözoğlu’nu biliyorsunuz. Futbolculuğunun yanı sıra bir başka özelliğiyle de ön plana çıkmıştı. O da Fethullah grubundan olmasıydı.

Emre’nin Avrupa’dan Türkiye’ye dönüşleri ve Fenerbahçe’ye transfer olması sırasında bir şey dikkatimi çekmişti.

Emre, Newcastle United’dan Fenerbahçe’ye transfer olduğunda (1 Temmuz 2008) Sarı Lacivertli takımda 5 numaralı formayı giymişti. Ancak dört sezon oynadıktan sonra Atletico Madrid’e gitti. (1 Temmuz 2012)

Atletico Madrid’te 6 ay futbol oynadı ve tekrar Fenerbahçe'ye döndü. (1 Şubat 2013).

Peki, tekrar Fenerbahçe'ye geldikten sonra Emre kaç numaralı formayı giydi hatırlıyor musunuz? Ben söyleyeyim: 25!

Bilmem bu forma numarası size bir şey çağrıştırıyor mu? İkinci Fenerbahçe macerası bir buçuk sezon süren Emre Belözoğlu, Başakşehir’e transfer olduğunda (9 Temmuz 2015) yine aynı forma numarasını taşıdı, yani 25!

Ne zamana kadar? Dört sezon sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönene kadar (2 Temmuz 2019). Fenerbahçe’ye üçüncü defa transfer olduğunda ise bu kez forma numarası değişmiş tekrar ‘5’e dönmüştü. Arada ne değişti de, hem Fenerbahçe'de hem de Başakşehir’de yedi sezon taşıdığı ‘25’ numaralı formadan tekrar ‘5’e dönüş yaptı acaba? Orasını da size bırakıyorum sevgili okurlar…”

Soner Yalçın yazısını şöyle bitirdi:

Emre Belözoğlu’nun 5 numaralı formayı niçin giydiğini biliyorum; Fatih Terim’in Galatasaray’da oynadığı yıllarda onunla özdeşleşen forma numarasıydı bu.

Peki ya 25?

Toroğlu, Fethullah Gülen ile özdeşleşen Erzurum'un plaka numarasını mı kastediyor? Ya da Pensilvania’yı mı?

FETÖ- futbolcular ilişkisi hep muamma kaldı. Yazık.