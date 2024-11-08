Ermeni güzel akıllanmıyor: Kardashian'ın paylaşımı tepki topladı

Kim Kardashian, Skims markasının yeni yıl kampanyasını Donald Trump'ın 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının hemen ardından tanıtmasıyla sosyal medyada tepki topladı. Kampanya tanıtım videosunda, ünlü oyuncu Goldie Hawn, çocukları Kate Hudson ve Oliver Hudson, onların eşleri ve çocukları yer aldı. Her biri markanın yılbaşı temasına uygun pijama setleri içinde yer alırken, mutlu bir şekilde büyük bir yemek odasında dans ediyor, bol çeşitli yiyeceklerin olduğu bir mutfakta zaman geçiriyorlardı.

Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ve altı yaşındaki kızları Rani ile video boyunca keyifli anlar yaşadı. Hudson’ın önceki ilişkilerinden olan büyük oğulları Ryder (20) ve Bingham (13) da kampanyaya katıldı. Aynı şekilde Oliver Hudson’ın eşi Erinn Bartlett ve çocukları Wilder (17), Bodhi (14) ve Rio (11) da markanın uyumlu pijama setleri içinde poz verdi.

Ancak kampanyanın şatafatlı tasarımı ve duyuru zamanlaması, sosyal medyada birçok kişiyi rahatsız etti. Bazı takipçiler Kardashian’ı “gerçeklikten kopuk” olarak nitelendirirken, “Bu kampanya için doğru zaman değil” ve “Gerçekliği oku” şeklinde yorumlarda bulundular. Bir kullanıcı, “Çoğu insan market alışverişini bile zor yaparken…” diyerek tepkisini dile getirdi.

Skims, aileler için yılbaşı kartı konseptiyle “uyumlu pijama setleri” sunarken, fiyatlar ise pek de uygun değil. Yetişkinler için Unisex Uyku Seti 120 dolara, Uzun Uyku Seti ise 90 dolara satışa sunulmuş durumda. Bebekler için özel tasarlanmış tulum 28 dolar iken, çocuk pijama seti ise 38 dolardan başlıyor.

Kardashian’ın temsilcisi henüz tepkiler hakkında bir açıklama yapmazken, ünlü isim, Ekim ayında pop şarkıcısı Tate McRae’yi Skims’in 2024 yılı kampanyası yüzü olarak tanıtmıştı. McRae’nin kırmızı iç çamaşırıyla poz verdiği fotoğraflar da oldukça dikkat çekmişti. Kardashian, kampanyayı “cesur ve heyecan verici” olarak tanımladı.