Ermeni karateci yenilgiyi yediremeyince Azerbaycanlı karatecinin suratına yumruk attı

Bir karate turnuvasında Ermeni sporcu, mağlubiyeti hazmedemeyince selamlaşmak isteyen Azerbaycanlı karatecinin suratına yumruk attı.

Ermeni karateci yenilgiyi yediremeyince Azerbaycanlı karatecinin suratına yumruk attı

Editör: Hamza Özalkuş

Karate turnuvasında Azerbaycanlı Alika Semihova ile Ermeni karateci ile karşı karşıya geldi.

Gürcistan'da düzenlenen turnuvayı kazanan Alika Semihova, beklemediği bir olay ile karşılaştı.
Ermeni rakibini mağlup eden Alika Semihova, sonuçların ilan edilmesinin ardından rakibi ile tokalaşmak istedi.

Ermeni karateci, elini uzatan Alika Semihova'ya tokat attı.

Tokat sonrası Semihova'nın soğukkanlılığı ve dik duruşu dikkat çekti.

Bu skandal olay, sosyal medyada gündem oldu.

''MADALYA TÖRENİNDE ONLARA KÜRSÜDEN BAKIYORUZ''
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Alika Semihova, "Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu. Biz millet olarak her zaman haysiyetimizi koruyoruz, her şeyi minder üzerinde ispatlıyoruz ve bayrağımızı yükselterek ve Ermeni sporculara Milli Marşımızı dinleterek, madalya töreninde onlara kürsüden bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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