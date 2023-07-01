Ermeni lobisi Atatürk’e karşı harekete geçti. Disney’e skandal sözlerle çağrı yaptı

Disney Plus’ta yayınlanacak Atatürk dizisine karşı Ermeni lobisi harekete geçti. ABD’deki Ermeni komitesi dizinin yayından kaldırılması için Atatürk’e karşı skandal sözlerin yer aldığı bir çağrı yayınladı.

Ermeni lobisi Atatürk’e karşı harekete geçti. Disney’e skandal sözlerle çağrı yaptı

Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, tüm dünyada alınan karar doğrultusunda yeni proje alımlarını 2024 sonuna kadar durdurmuştu.

Daha önce çekilen projelerden Aras Bulut İynemli’nin başrol oynadığı “Atatürk” ve birkaç proje dışında diğer projelerin platformda yayınlanmaması planlanıyor. Projenin 29 Ekim 2023’te yayınlanması planlanıyor. Kadroda İynemli dışında Songül Öden (Zübeyde Hanım), Mehmet Günsür(Alı Rıza Efendi), Sarp Akkaya (Enver Paşa), Berk Cankat (Ali Fuat Cebesoy), Esra Bilgiç (Madam Corinne) gibi isimlerin yer alacağı biliniyor.

DISNEY PLUS'A PROVOKATİF ÇAĞRI

Son olarak The Armenian National Committee of America-Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin 'Atatürk' dizisinin iptal edilmesini istedi.

Açıklamada IMDB'nin adresine de yer verilerek, filmin yayından kaldırılması istendi.

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ATATÜRK İÇİN SKANDAL İFADELER

Paylaşımda, "Disney Plus'a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Maronit ve diğer Hıristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SİNAN MEYDAN'DAN 'UNESCO'LU YANIT

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma tepki yağdı.

Provokatif çağrıya Cumhuriyet yazarı, ünlü tarihçi Sinan Meydan UNESCO'nun Atatürk tanımıyla yanıt verdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Meydan, şu ifadeleri kullandı:

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