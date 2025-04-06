ABD’li avukat Jared Genser’in son açıklamaları, Karabağ'da yaşanan süreci çarpıtma çabasından başka bir anlam taşımıyor. Azerbaycan’ın Karabağ’daki sözde yöneticilere yönelik yürüttüğü yargı süreci, tamamen hukuki temellere dayanıyor. Genser’in, Ruben Vardanyan gibi isimleri "siyasi mahkum" ilan etmesi ise Ermeni propagandasına hizmet ediyor.

AZERBAYCAN BARIŞ SÜRECİNE BAĞLI

Azerbaycan, bölgedeki gerginliklerin kalıcı çözüme kavuşması için 2020'den bu yana barışçıl adımlar atmakta. Buna rağmen Ermenistan yönetimi, Azerbaycan’ın iç hukukuna müdahale niteliğindeki açıklamalarla süreci baltalıyor. 2023 Eylül ayında gerçekleştirilen antiterör operasyonu, yalnızca silahlı unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla yapılmış ve hiçbir sivil zarar görmediği uluslararası raporlara da yansımış durumda.

YARGILANANLAR AĞIR SUÇLARLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Ermenistan’ın Karabağ’da kurduğu sözde rejimin önde gelen isimleri, Azerbaycan mahkemelerinde insanlığa karşı suç, terör faaliyeti ve sivil halkı zorla yerinden etme gibi ağır suçlarla yargılanıyor. Arkadi Gukasyan, Bako Sahakyan, Arayik Harutyunyan gibi eski sözde yöneticiler, Azerbaycan’da adil yargılama sürecinden geçiyorlar.

DİNİ AYRIMCILIK İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Genser’in, Ruben Vardanyan’a İncil verilmediği iddiası ise manipülatif bir çaba olarak sık sık kullanılıyor. Azerbaycan cezaevlerinde tüm mahkumlara inanç ve ibadet özgürlüğü sağlanıyor. Ermeni savaş suçlularının dinî inançları üzerinden propaganda yapılması, yargı sürecini gölgelemeye yönelik olduğu aşikar.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN KARARI TEK YANLI

Avrupa Parlamentosu’nun Azerbaycan’a karşı aldığı kararlar, Ermeni lobisinin etkisiyle şekillenmektedir. Gerçeklerin ortaya çıkmasına izin verilmeden alınan bu siyasi kararlar, bölgedeki barışa katkı sağlamıyor..

AZERBAYCAN KÜLTÜREL MİRASI KORUYOR

Azerbaycan yönetimi, Karabağ’daki Ermeni kiliseleri ve diğer dini yapıları koruma altına almış; bölgenin çok kültürlü yapısına zarar vermeden restore çalışmalarına başlamış durumda. Ermeni yetkililerin kültürel mirasın yok edildiğine dair iddiaları ise son derece mesnetsiz.

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BARIŞ, MÜDAHALEYLE DEĞİL DİYALOGLA SAĞLANIR

Jared Genser’in ABD yönetimine yaptığı çağrılar, bölgedeki barış sürecini dış müdahaleye açmak anlamına gelmekte. Oysa Azerbaycan defalarca Yerevan’a barış ve işbirliği teklifinde bulunmuş, yapıcı diyalog çağrısı yapmıştı. Ancak Ermenistan, savaş suçlularını sahiplenerek bu süreci tıkıyor.

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KARABAĞ'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Azerbaycan, Karabağ’da güvenlik ve istikrarı sağlamış, halkın barış içinde yaşaması için kapsamlı yeniden inşa sürecini başlattı. Sözde yöneticilerin yargılanması da bu adalet sürecinin önemli bir parçası. Uluslararası toplumun, önyargılardan uzak, hukukun üstünlüğünü esas alan bir tutum benimsemesi bekleniyor.