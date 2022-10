﻿Ermenilerin katliamları ve provokasyonları New York’ta protesto edildi

ABD’nin New York kentinde Azerbaycan Diaspora Komitesi’nin desteğiyle Azerbaycan Amerikan Kadınlar Derneği ve New York Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından Ermenistan’ın provokasyonları ve katliamları protesto edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ofisi önünde düzenlenen protestoda göstericiler ellerinde, Berde, Gence ve Hocavend’de Ermenistan tarafından kazılan toplu mezarların fotoğrafları ile "Azerbaycan barış istiyor, Ermenistan savaş istiyor" ifadeleri yer alan pankartlar taşıdı.

Türkiye, Azerbaycan ve ABD bayrakları taşıyan Göstericiler, Ermenistan’ın provokasyonlarına son vermesi çağrısında bulundu. Yoldan geçenlere ise, Azerbaycan gerçeklerini anlatan bilgilendirici kitapçıklar dağıtılarak Ermenistan’ın katliamları ve provokasyonları hakkında bilgi verildi. Göstericiler, eylemleri boyunca New York polisi tarafından korundu.