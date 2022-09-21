﻿Ermenistan ABD'nin 51. vilayeti mi?!

ABD, belli ki; "Azerbaycan'la asla antlaşma imzalamayın. Savaşın, destek bizden." diyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında, silahların namluları soğumadan soluğu Erivan'da aldı. Pelosi pişkin pişkin: "[saldırı] Azerbaycan tarafından başlatıldı. Bunun kabul edilmesi lâzım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları yüzünden büyük önem taşıyor... Yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu." diyebiliyor.

Birinci Karabağ (1988-1994) ve İkinci Karabağ (27 Eylül 2020-10 Kasım 2020) Savaşı'nı başlatan kim? Tartışmasız Ermenistan.

Ateşkes ilân edilmiş, Azerbaycanlılar, kendisinin olan bölgeleri almış, hatta Zengezur'da Azerbaycan ana sahasıyla Nahçivan'ı bölen alanda doğrudan bağlantı için yol açılması mutabakatına varılmışken, Azerbaycan'ın saldırısından bahsedilebilir mi? Mevzi çalışmalar zaten oluyordu. 10 Kasım 2020'den beri bu çapta büyük çatışma olmamıştı. Kaybeden yine Ermenistan oldu.

Ara ara çatışmalar iki devleti de yorar. Eğer gücün varsa topyekûn saldıracak ve neticeye varacaksın. İkinci Karabağ Savaşı'nda, her an Ermenistan'ın provokasyonuna karşı hazırlıklı olan -tabiî Türkiye'nin büyük desteğiyle- Azerbaycan, Ermenistan'ı beklemediği bir yenilgiye uğrattı. Batı'dan gelen uçaklar dolusu siyahlar da Ermeni saldırganları kurtaramadı. Putin bile, Ermenistan'la iç içe olduğu, bu ülkede asker bulundurduğu hâlde, Azerbaycan'ı ve hâliyle Türkiye'yi karşısına alamadı. Neden araya girmiyorsunuz, müdahale etmiyorsunuz, demeye gelen sözlere karşı, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu da hatırlatan Putin "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil; çünkü, Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında olmuyor." demiş, Azerbaycan'ın haklılığını zımnen kabul etmişti.

Ermeni diasporası, Putin'in Ukrayna'da sıkıştığı bir zamanda, ABD'yi devreye soktu. Mevzi çatışmayı bahane ederek, Nancy Pelosi'yi Ermenistan'a taşıdı.

Türkiye ve Azerbaycan Pelosi'yi "ölçülü" kınadı. İki Türk ülkesinin de açıklamaları, Pelosi'nin akıl almaz sözlerine karşı hafif kalır.

Türkiye'de Ermeniciler ve en Ermeniciler sarkacında fikirler eziliyor. Meselâ Ziya Gökalp baştan suçlu. Divan-ı Harp'te diyesiymiş: 1915 tehcirinde mukatele oldu, iki taraf birbirini öldürdü... Prof. Dr. Zafer Toprak'ın araştırmalarında vardığı netice: Gökalp'ın böyle bir sözü yok. (Toplumsal Tarih'te çıkan "Ermeni Sorunu'nda Dünü İnşa Etmek ya da Mukatele'nin İcadı" makalesine girebilirsiniz.)

Gökalp Türkçü ya! Daha ilerisini bile söylemiştir! Bu köşede, geçmişte Gökalp'ın bir Ermeni'yle yazışmasını verdim. Gökalp'ın yaşadığı, fikir ürettiği dönemde, tartışmalar çok seviyeli. Türk Yurdu dergisinde bu tartışmaları okuyabilirsiniz. (Sayıların hepsini yeni harflere aktardığımızı yine hatırlatayım. Kütüphanelerde 14+3 ciltlerin tamamı bulunuyor.)

Türkiye'de, biliyorsunuz, "Hepimiz Ermeni'yiz" grubu var. Hrant Dink'in katlından sonra ortaya çıktı. Müteveffa Hrant Dink'le konuşurduk. Röportaj da yapmıştım. Hrant diyalog diyor, başka bir şey demiyordu. "Açık ve net söylüyorum. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi lâzım." diyen de Hrant Dink.

"Hepimiz Ermeni'yiz" grubu sapkın; Ermenicilikte zirve.

Tarihi deşerek, altını üstüne getirerek nereye varılabilir?

Ermeni veya Türk... Kim katledilmişse, acı hepimizin. Mevzi hâdiseleri, soykırıma tahvil her iki tarafa da acı verir.

(Yarın, "Türkçü" dergi Türk Yurdu'nda, Ermeni bayramının nasıl kutlandığını birlikte okuyacağız.)