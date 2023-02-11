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Ermenistan Sınır Kapısı 35 yıl sonra deprem yardım için açıldı

Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:57
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Ermenistan Alican Sınır Kapısı yardım için 35 yıl sonra açıldı

Ermenistan Sınır Kapısı 35 yıl sonra deprem yardım için açıldı
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Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldıTürkiye'de 10 ili etkileyen şiddetli depremler sonrası komşu ülkelerden yapılan yardımlar devam ediyor. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

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