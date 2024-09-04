Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.35'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilindeki mevzilerine saldırı düzenledi.

Olayda herhangi bir askerin yaralanmadığı belirtilirken, Azerbaycan’ın misilleme ateşi açtığı duyuruldu.

Ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz ay boyunca Ermenistan tarafından toplamda altı kez ateşkes ihlali gerçekleştirildiğini bildirdi.