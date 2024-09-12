Ermenistan, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesindeki mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesindeki mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Olay, yerel saatle 00.15-01.15 arasında gerçekleşti.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, Paşalı ilinin Horadis yerleşkesindeki mevzilerden Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Babek ilinin Yukarı Buzgov yerleşkesindeki mevzilere ateş açtı.

Bu son saldırıyla birlikte, Eylül ayında Ermenistan tarafından yapılan ateşkes ihlalleri toplamda dört kez gerçekleşmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu ihlallerin bölgede tansiyonu artırdığını ve bu durumun dikkatle takip edildiğini belirtti.

Olayın ardından bölgedeki gerginliğin nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.