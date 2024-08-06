Ermenistan, CSTO tatbikatlarına katılmayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ermenistan, CSTO tatbikatlarına katılmayacak

Ermenistan, 3-15 Eylül tarihleri ​​arasında Kırgızistan'da düzenlenecek olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) Etkileşim 2024, Arama 2024 ve Echelon 2024 tatbikatlarına katılmayacağını duyurdu.

CSTO Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, örgütün tatbikatlarına Kırgızistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin yanı sıra bu ülkelerin İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları da katılacak.

Ermenistan, Ağustos ayı ortasında Rusya'nın Novosibirsk şehrinde gerçekleştirilecek olan "CSTO Kobalt-2024" tatbikatlarına katılmayı daha önce reddetmişti. Bundan önce de Ermeni tarafı örgütün tatbikatlarına katılmayı defalarca reddetmişti.

Haziran ortasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın CSTO'dan çekilmeyi planladığını açıklamıştı.

Paşinyan'ın daha sonraki bir açıklamasında ise CSTO'yu, üyeleri Azerbaycan'la olan çatışmada Ermenistan'a yardım etmek için hiçbir şey yapmayan ve hatta başbakanın dediği gibi tam tersine Bakü'nün bunu planlamasına yardım eden bir "balon birliği" olarak nitelendirmişti.

Şubat ayında Paşinyan, Ermenistan'ın CSTO'ya katılımını askıya aldığını bildirdi ve Mayıs ayında Ermeni yetkililerin CSTO'ya mali katılımın sona erdiğini duyurdukları öğrenildi.

1992 yılında kurulan CSTO (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) şu altı ülkeyi kapsıyor: Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan.

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