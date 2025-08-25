Ermenistan ekonomisi gaz kesti

Ermenistan ekonomisi, 2025 yılının temmuz ayında güçlü bir performans sergileyerek yıllık bazda yüzde 9,1 büyüme kaydetti. Haziran ayındaki yüzde 9,0’lık büyüme oranının hafif üzerinde gerçekleşen bu artış, sanayi üretimindeki toparlanma, inşaat sektöründeki sıçrama ve hizmet ile ticaret faaliyetlerindeki istikrarlı yükselişle desteklendi. Ocak-Temmuz 2025 döneminde ise kümülatif ekonomik aktivite, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,0 genişledi. Bu veriler, Ermenistan’ın ekonomik dayanıklılığını ve büyüme potansiyelini ortaya koyuyor.

SANAYİ ÜRETİMİ TOPARLANIYOR

Temmuz ayında sanayi üretimi, haziran ayındaki yüzde 1,2’lik daralmanın ardından yüzde 4,2’lik bir artış gösterdi. Bu toparlanma, özellikle madencilik ve imalat sektörlerindeki canlanmanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ermenistan’ın bakır, çinko ve altın gibi maden kaynaklarına dayalı ihracatı, sanayi üretimindeki bu yükselişte önemli bir rol oynadı. Ancak, 2024’te Rusya’nın altın ihracatı için vergi avantajını kaldırması, sanayi sektöründe geçici bir yavaşlamaya neden olmuştu. Temmuz verileri, bu olumsuz etkinin bertaraf edilmeye başlandığını gösteriyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ REKOR KIRIYOR

İnşaat sektörü, temmuzda yüzde 26,1’lik büyüme oranıyla ekonomik aktivitenin lokomotifi oldu. Haziran ayındaki yüzde 22,6’lık büyümeye kıyasla daha güçlü bir performans sergileyen sektör, hükümetin altyapı ve enerji bağımsızlığı projelerine yönelik yatırımlarından güç alıyor. Özellikle kamu yatırımlarının artması ve yol ile sosyal altyapı projelerine odaklanılması, inşaat sektöründeki bu ivmeyi destekliyor. Asya Kalkınma Bankası (ADB), 2025’te inşaat sektörünün yüzde 18,1 büyüyeceğini öngörüyor, bu da Ermenistan’ın altyapı odaklı büyüme stratejisinin devam edeceğine işaret ediyor.

HİZMET VE TİCARET SEKTÖRLERİ CANLILIĞINI KORUYOR

Hizmet sektörü, temmuzda yüzde 11,1’lik büyüme ile dikkat çekti. Haziran ayındaki yüzde 8,8’lik artışa kıyasla daha güçlü bir performans sergileyen sektör, özellikle turizm, finans ve bilişim alanlarındaki hareketlilikle desteklendi. Erivan’ın teknoloji merkezi olarak yükselişi ve turizm gelirlerindeki artış, hizmet sektörünün büyümesinde kilit rol oynuyor.

Ticaret sektörü ise yüzde 3,8’lik büyüme ile daha mütevazı bir katkı sağladı, ancak hazirandaki yüzde 2,8’lik orana göre ilerleme kaydettiği görülüyor.

2025’TE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Ocak-Temmuz 2025 döneminde ekonomik aktivitenin yüzde 7,0 büyümesi, Ermenistan’ın bölgesel zorluklara rağmen ekonomik dayanıklılığını koruduğunu gösteriyor.

Azerbaycan ve Türkiye ile kapalı sınırlar nedeniyle dış ticarete bağımlılık, ekonomik büyümeyi kısıtlayabilecek riskler arasında yer alıyor.

Dünya Bankası, 2025’te Ermenistan’ın GSYH büyümesinin yüzde 4,0-4,5 arasında olacağını tahmin ederken, enflasyonun yüzde 3,5’e yükseleceğini öngörüyor. Hükümetin mali disiplin ve altyapı yatırımlarına odaklanması, bu büyüme trendini destekleyebilir.

Ermenistan’ın ekonomik performansı, bölgesel istikrarsızlıklara rağmen umut verici bir tablo çiziyor. Özellikle teknoloji ve turizm gibi yenilikçi sektörlere yapılan yatırımlar, ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırma potansiyeline sahip. Gelecek aylarda, küresel ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel gelişmeler, bu büyüme trendinin sürdürülebilirliğini belirleyecek.