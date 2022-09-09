Ermenistan tırdaki Turkey ibaresini sildirdi. Paşinyan haddini bil Aliyev’e söyleriz bir gece ansızın gelebilir

Ermeni hadsizliği dur durak bilmiyor.

Azerbaycan topraklarına her fırsatta saldıran ve Türk düşmanlığıyla bilinen Ermenistan’dan bir skandal daha.

Mersin’den yola çıkan ve Ermenistan’a ürün götüren Türk tırındaki Turkey ibaresi güvenlik güçleri tarafından zorla sildirildi.

Sosyal medyada günde olan videoya tepki yağdı.