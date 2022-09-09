9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ermenistan tırdaki Turkey ibaresini sildirdi. Paşinyan haddini bil Aliyev’e söyleriz bir gece ansızın gelebilir

Ermenistan tırdaki Turkey ibaresini sildirdi. Paşinyan haddini bil Aliyev’e söyleriz bir gece ansızın gelebilir

Mersin’den yola çıkan ve Ermenistan’a ürün götüren Türk tırındaki Turkey ibaresi güvenlik güçleri tarafından zorla sildirildi

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 12:45
Takip Et

Ermenistan tırdaki Turkey ibaresini sildirdi. Paşinyan haddini bil Aliyev’e söyleriz bir gece ansızın gelebilir

Ermenistan tırdaki Turkey ibaresini sildirdi. Paşinyan haddini bil Aliyev’e söyleriz bir gece ansızın gelebilir
+
Aa
-

Ermeni hadsizliği dur durak bilmiyor.

Azerbaycan topraklarına her fırsatta saldıran ve Türk düşmanlığıyla bilinen Ermenistan’dan bir skandal daha.

Mersin’den yola çıkan ve Ermenistan’a ürün götüren Türk tırındaki Turkey ibaresi güvenlik güçleri tarafından zorla sildirildi.

Sosyal medyada günde olan videoya tepki yağdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Insan
9.09.2022 13:24
Sedat arpuda da polis kendi yapmiyor yaptirtiyor bizde kiler insafli kendi yapiyor bisey olunca sen anlassin belki bilmessin diye  
 
Insan
9.09.2022 13:23
Tep ki verceksen buna ver polisin aramasina deyil  
 
SINIRA MAYINLAR YERLEŞTIRİLSIN .MAYIN GARANTİ .
9.09.2022 13:13
BU ARADA SINIRLARA MAYINLER TEKRAR YERLEŞTİRILSİN . BU BERBAT SİSTEM KÖKÜNDEN HALLEDİLIR .MAYINLARIN KALDIRILMASI NIN ÜLKEYE VERDİGI ZARAR ÇOOK BÜYÜK .  
 
TÜM YORUMLAR (15)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
2
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
3
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
4
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
5
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
﻿Ahmet Necdet Sezer kimin için telefon etti. Uzun süredir sessizdi 
7
﻿Ahmet Necdet Sezer kimin için telefon etti. Uzun süredir sessizdi 
﻿Prof. Yiyit: Pandemi kan bağışçılarını tembelliğe itti
﻿Prof. Yiyit: Pandemi kan bağışçılarını tembelliğe itti
﻿Prof. Yiyit: Pandemi kan bağışçılarını tembelliğe itti
﻿Tayfur Bingöl: Benim için hasret bitti
﻿Tayfur Bingöl: Benim için hasret bitti
﻿Tayfur Bingöl: Benim için hasret bitti
﻿Okullar pazartesi günü açılıyor. İşte İstanbul’da ilk gün alınacak tedbirler
﻿Okullar pazartesi günü açılıyor. İşte İstanbul’da ilk gün alınacak tedbirler
﻿Okullar pazartesi günü açılıyor. İşte İstanbul’da ilk gün alınacak tedbirler
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Kilis'te 366 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi
﻿Kilis'te 366 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi
﻿Kilis'te 366 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi
﻿Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 132 işçi alacak
﻿Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 132 işçi alacak
﻿Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 132 işçi alacak
﻿Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
﻿Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
﻿Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
﻿Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı
﻿Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı
﻿Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.