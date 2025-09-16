Ermenistan vize damgalarından Ağrı Dağı resmini çıkardı

YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş
Ermenistan hükümeti, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci çerçevesinde dikkat çekici bir adım attı.
Sınır geçişlerinde kullanılan resmi vize damgalarından Ağrı Dağı görseli çıkarıldı.
Yeni uygulamaya göre damgalarda yalnızca ilgili sınır kapısının bilgileri yer alacak. Ermenistan yetkilileri, alınan kararın gerekçesi olarak Ağrı Dağı’nın coğrafi olarak Türkiye sınırları içerisinde bulunmasını gösterdi.
Söz konusu düzenlemenin, iki ülke arasında yürütülen diplomatik süreç ve karşılıklı güven ortamını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.