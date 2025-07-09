Ermenistan yol ayrımında: Paşinyan ile Kilise arasında kriz derinleşiyor

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan ile ülkenin en üst düzey Hristiyan liderleri arasında yaşanan anlaşmazlık derinleşiyor. Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin merkezi Eçmiyazin’i “anti-Hristiyan, ahlaksız, ulus ve devlet karşıtı bir grubun eline geçtiğini” belirterek “özgürleştirme” sözü verdi. Başbakan Paşinyan, Kilise başkanı Katolikos II. Karekin’i “darbe girişimi” ve “terörizm” ile suçladı. II. Karekin ise bu suçlamaların ülkeyi böldüğünü ve ulusal birliğe zarar verdiğini söyledi.

TARİHTEN GELEN DERİN BAĞLAR VE SİYASİ ÇATIŞMA

Ermeni Apostolik Kilisesi, tarih boyunca Ermeni kimliğinin korunmasında önemli rol oynadı. Ancak 2020 Dağlık Karabağ savaşı sonrası başlayan gerilim, Paşinyan ile II. Karekin arasındaki kişisel husumete dönüştü. Paşinyan, II. Karekin’in celibacy (bekarlık) yemini bozup bir çocuğu olduğunu iddia etti ve bu nedenle görevden ayrılması gerektiğini savundu. Karekin II bu iddiaları reddetti, karşı tarafı ise halkı bölmekle suçladı.

DARBE GİRİŞİMİ İDDİALARI VE TUTUKLAMALAR

Haziran ayında Eçmiyazin’deki kilise yetkilileri ve muhalifler arasında çatışma yaşandı. Başbakan’ın talimatıyla 14 kişi, aralarında üst düzey din adamları ve siyasetçilerin bulunduğu darbe girişimi şüphesiyle tutuklandı. Tutuklamalar, 2026 Haziran'ında yapılacak parlamento seçimleri öncesi olası Rus müdahalesini önlemeye yönelik olarak değerlendiriliyor. Ermenistan'ın önde gelen analistlerinden Richard Giragosian, Paşinyan’ın muhalefetten daha az tercih edilen ancak daha güçlü bir siyasi aktör olduğunu belirtiyor.