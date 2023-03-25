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Ermenistan'da skandal üstüne skandal

Ermenistan'da milli maç öncesi büyük saygısızlık yapıldı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 20:02
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Ermenistan'da A Milli Takım'a büyük saygısızlık

Ermenistan'da skandal üstüne skandal
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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında Milli takımımız, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesi stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı.

A Milli Futbol Takımı kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'na sorunsuz bir şekilde giriş yaptı.

TÜRK TARAFTARLAR YOK
UEFA'nın isteği doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILDI
Ermenistan - Türkiye maçı öncesinde Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda müsabakaya 1 saat kala Türk vatandaşlarına hakaret eden Rock grubu ‘System Of a Down’a ait şarkılar çalındı. 

Stadyumda yapılan bu saygısız hareket, sosyal medyada büyük tepki çekti.

İSTİKLAL MARŞI ISLIKLANDI
Ermeni taraftarlar, maç öncesi İstiklal Marşı'nı ıslıkladı.

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