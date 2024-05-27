Ermenistan’da sel: 4 ölü, 429 kişi tahliye edildi

Kaynak: İHA
Ermenistan’da sel: 4 ölü, 429 kişi tahliye edildi

Ermenistan’ın kuzeyindeki Lori ve Tavuş bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, yaptığı açıklamada, selin ardından kurtarma operasyonlarının sabah yeniden başladığını ve İçişleri Bakanlığı’na ait 100’den fazla ekibin olay yerinde çalıştığını belirtti. Sel nedeniyle 429 kişinin tahliye edildiğini ifade eden Sanosyan, felaket bölgesinde 4 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

“TOPLAMDA 17 KÖPRÜ ÇÖKTÜ”

Sel felaketinin bölgede ağır hasara yol açtığını belirten Sanosyan, “Toplamda 17 köprü çöktü. Bunların bir kısmı küçük köprüler. Ancak 5 büyük köprü de çöktü ve onları restore etmek büyük çaba ve zaman gerektirecek.

Bu köprülerin çökmesi, yerleşim yerleriyle bağlantıda ciddi sorunlar yarattı. Küçük yerleşim yerleri için çözümler bulundu, ancak büyük köprülerin çökmesi nedeniyle bazı bölgelerde bağlantı sorunları devam ediyor” dedi.

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