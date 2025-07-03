Ermenistan'da yeni enflasyon rakamları belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ermenistan'da yeni enflasyon rakamları belli oldu

Ermenistan’da yıllık enflasyon Haziran 2025’te yüzde 3,9’a düştü. Gıda, konut ve hizmetlerde fiyat artışları yavaşladı.

Ermenistan’da enflasyon Haziran ayında hafif düşüş gösterdi. Resmi verilere göre, yıllık enflasyon oranı Mayıs’taki yüzde 4,3 seviyesinden yüzde 3,9’a geriledi. Ermenistan İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre, gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyat artışı yüzde 7,4’ten yüzde 6,2’ye, konut ve kamu hizmetlerinde yüzde 1,4’ten yüzde 1,2’ye indi. Restoran ve otellerdeki artış ise yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e geriledi.

Bununla birlikte, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,5’lik düşüşten yüzde 2,0’lik daha sert bir gerileme kaydetti. Öte yandan, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde artış hızlandı ve yüzde 5,8’den yüzde 6,2’ye yükseldi. Ulaşımda yüzde 4,2’den yüzde 6,0’a, kültür ve eğlence sektöründe ise yüzde 0,6’dan yüzde 1,2’ye çıktı. Eğitim sektöründeki fiyat artışı ise sabit kaldı ve yüzde 7,8 olarak kaydedildi.

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