Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine ateş

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 00.50 sularında Ermenistan birliklerinin Yeğegnadzor iline bağlı Bardzuni yerleşiminden Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz iline bağlı Şada yerleşkesindeki mevzilere ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırıya Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşiyle karşılık verdiğini ifade etti. Bakanlık, Ermenistan'ın son üç gün içinde Nahçıvan'a bağlı Azerbaycan mevzilerine dört kez ateş açtığını ve bölgedeki provokatif eylemlerine devam ettiğini duyurdu.