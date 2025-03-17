Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine yeni saldırı

Kaynak: İHA
Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine yeni saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 01.25-12.55 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, dün toplamda 3 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini kaydetmişti.

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