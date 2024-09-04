Ermenistan'dan Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Kaynak: İHA
Ermenistan'dan Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık, yerel saatle 19.35'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırıda bulunduğunu belirtti.

Saldırıda yaralanan olmadığı ve Azerbaycan'ın misilleme ateşiyle karşılık verdiği açıklandı.

Bu olay, Ermenistan'ın bölgede sürdürdüğü provokasyonların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son bir ay içinde Ermenistan tarafından 6 kez ateşkes ihlali yapıldığını da vurguladı.

Bölgedeki gerilimin tırmanması endişe yaratırken, ateşkes ihlalleri uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.

Son Haberler
Ataşehir’de silahını ağzına dayayan şahsı polis etkisiz hale getirdi
Ataşehir’de silahını ağzına dayayan şahsı polis etkisiz hale getirdi
Ümit Özdağ: Genç subaylar kanlarının gereğini yaptı
Ümit Özdağ: Genç subaylar kanlarının gereğini yaptı
Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
Mats Hummels imzayı attı
Mats Hummels imzayı attı
iPhone 16 Türkiye'de ne kadar olacak? İşte muhtemel fiyatlar...
iPhone 16 Türkiye'de ne kadar olacak? İşte muhtemel fiyatlar...