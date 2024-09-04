Ermenistan'dan Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Bakanlık, yerel saatle 19.35'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırıda bulunduğunu belirtti.

Saldırıda yaralanan olmadığı ve Azerbaycan'ın misilleme ateşiyle karşılık verdiği açıklandı.

Bu olay, Ermenistan'ın bölgede sürdürdüğü provokasyonların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son bir ay içinde Ermenistan tarafından 6 kez ateşkes ihlali yapıldığını da vurguladı.

Bölgedeki gerilimin tırmanması endişe yaratırken, ateşkes ihlalleri uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.