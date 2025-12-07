Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor Göztepe’ye konuk oldu.

İlk yarısı tempolu bir oyuna sahne olan karşılaşmada iki takım da net gol fırsatları üretmekte zorluk çekti. Devreye golsüz eşitlikle girilirken Trabzonspor soyunma odasından adeta golle geri döndü. Santra vuruşundan 1 dakika sonra Ernest Muçi topu ağlarla buluşturdu.

Bordo Mavililer duran top organizasyonundan yine Ernest Muçi’nin attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Bu golden sonra Pina’nın müdahalesiyle Göztepe’nin kazandığı serbest vuruşta önce Pina’ya kırmızı kart çıktı. Ardından ise Göztepe serbest vuruşun devamında Dennis’in golüyle farkı 1’e indirdi.

Uzatmalarla beraber 20 dakikalık bölümü 10 kişi oynayan Trabzonspor, Göztepe baskısında savunmada açık vermedi ve üstünlüğünü koruyarak zorlu deplasmanda 2-1’lik skorla galibiyete ulaştı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 34'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokoele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Juan, Janderson

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

GÖZTEPE 1-2 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve karşılaşmaya Trabzonspor başladı.

MUÇI ŞUTUNDA LIS'İ GEÇEMEDİ

2' İlk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi. Pina'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ernest Muçi şutunda Lis'i geçemedi.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE GOLE YAKLAŞTI

10' Zubkov'un kornerden ön direğe doğru yaptığı ortaya Onuachu yükselerek kafayı vurdu. Uzak direğe doğru süzülen top az farkla dışarı çıktı.

ONANA'YI GEÇEN TOPU SAVUNMA UZAKLAŞTIRDI

32' Göztepe'nin hızlı atağında Janderson kalesini terk eden Onana'nın yanından Juan'a pasını aktarmak istedi. Ancak savunma son anda araya girerek mutlak golü önledi.

TRABZONSPOR'UN KARŞI ATAĞINDA LIS POZİSYONU SAVUŞTURDU

33' Trabzonspor'un kontra atağında bu kez Lis kalesini erken terk ederek Muçi'nin önünden topu taça yolladı.

ONUACHU'NUN KAFA VURUŞUNDA TOP LIS'TE KALDI

45+3' Olaigbe'nin ortasında Onuachu ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Top kaleci Lis'de kaldı.

İLK YARI SONUCU: GÖZTEPE 0-0 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR MUCI İLE ÖNE GEÇTİ

46' Trabzonspor'un tehlikeli atağında Zubkov'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ernest Muçi şutunda Lis'ten seken topu tamamladı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

ZUBKOV SERT ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

50' Ozan ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Zubkov sol çaprazdan uzak köşeye doğru sert bir şut çıkardı. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

OLAIGBE'NİN HATASINI JUAN DEĞERLENDİREMEDİ

52' Trabzonspor savunmadan çıkarken Olaigbe ile kaptırdığı top kalesinde büyük tehlikeye yol açtı. Juan net pozisyonda iyi bir şut çıkaramadı.

ONUACHU NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI

59' Muçi'nin pasında Onuachu vücut çalımıyla rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisinde kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Şutunda Lis'i geçemedi.

GÖZTEPE BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTI

66' Trabzonspor kalesinde meşhur Kiev karambolunu aratmayan bir pozisyon yaşandı. Göztepe şutlarında üst üste iki kez Trabzonspor savunması topu çizgiden çıkardı. Juan'ub çıkardığı topa Olaitan'ın şutunda önce Batagov çizgiden çıkardı. Ardından seken tepa yine vuran Olaitan'a bu kez Muçi gol izni vermedi. Son olarak gelen şutu Ozan çizgiden uzaklaştırdı.

TRABZONSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

77' Zubkov'un duran toptan yaptığı ortaya gelişine vuran Muçi topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

PINA KIRMIZI KART GÖRDÜ

78' Janderson'un topla buluştuğu anda Wagner Pina'nın yaptığı müdahalede faul tespit eden Atilla Karaoğlan pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendirerek kırmızı kartına başvurdu.

GÖZTEPE GOLÜ BULDU

85' Serbest vuruşta Olaitan'ın şutunda Onana'nın çeldiği top, Dennis'in önünde kaldı. Dennis şutunda topu ağlarla buluşturdu.

GÖZTEPE DE 10 KİŞİ KALDI

90+8' Göztepe'de Rhaldney kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

GÖZTEPE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

90+9' Heliton'un kafa vuruşunda top direkten geri döndü. Seken topta şansını deneyen Arda Okan müsait pozisyonda isabeti bulamadı.