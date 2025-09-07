Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Ernest Muçi, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda yer alan oyuncularla birlikte tedavileri devam eden Pina, Benjemani ve Nwakaeme katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde sporcular, teknik ısınma yaptı. 5’e 2 ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni ekibiyle ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı çalışmada yer alan Muçi, performansıyla olumlu sinyaller verdi. Yeni transferin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması halinde, bordo-mavili ekibin Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya kadar hazır hale getirilmesi amaçlanıyor

Son Haberler
Türkiye'den Afganistan'a deprem yardımı
Türkiye'den Afganistan'a deprem yardımı
Direksiyon sınavını kazandı davul- zurna çaldırdı
Direksiyon sınavını kazandı davul- zurna çaldırdı
Beyoğlu’nda helikopter destekli denetim
Beyoğlu’nda helikopter destekli denetim
38 sürücüye toplam 255 bin TL ceza
38 sürücüye toplam 255 bin TL ceza
47 yıl hapis cezası ile aranıyordu!
47 yıl hapis cezası ile aranıyordu!