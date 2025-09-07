Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda yer alan oyuncularla birlikte tedavileri devam eden Pina, Benjemani ve Nwakaeme katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde sporcular, teknik ısınma yaptı. 5’e 2 ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni ekibiyle ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı çalışmada yer alan Muçi, performansıyla olumlu sinyaller verdi. Yeni transferin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması halinde, bordo-mavili ekibin Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya kadar hazır hale getirilmesi amaçlanıyor