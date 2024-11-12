Ernst Klimt’in tablosu satışa çıkıyor

Ernst Klimt’in ani vefatından sonra tamamlanan ve kardeşi Gustav Klimt tarafından imzalanan “Hans Wurst Rothenburg’da Spontane Bir Performans Sergilerken” adlı tablo, 4 Aralık’ta Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde akşam satışında açık artırmaya çıkarılacak. Bu tablo, Ernst Klimt’in Burgtheater’in büyük merdiveninin tavanı için 1866-1868 yıllarında yaptığı devasa eserin küçük bir versiyonu olarak biliniyor. Ernst, 1892 yılında bu eserin tuval versiyonunu hazırlamaya başlamış ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle 29 yaşında vefat etmiştir. Onun anısına Gustav Klimt, kardeşinin yarım bıraktığı eseri tamamlamıştır.

Gustav Klimt, bu eseri tamamlama sürecinde büyük bir zorluk yaşamıştır. Ablası Hermine Klimt’in anlattığına göre, Gustav esere her başladığında içindeki kederi yenememiş ve sık sık “Bunu tamamlayamıyorum!” diyerek vazgeçmiştir. Sonunda, tabloda izleyici kitlesine Klimt ailesi ve Ernst’in eşi Helene Flöge’nin ailesi olan Flöge ailesinden bireyleri eklemiş ve tabloyu Ernst’in imzasıyla sonlandırmıştır. Bu detay, esere olan bağlılığını ve kardeşine olan saygısını simgeler.

Ernst ve Gustav Klimt, sanat kariyerlerine genç yaşlarda birlikte başlamış ve 1877’de Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’ne katılmışlardır. 1881’de Franz Matsch ile birlikte “Künstler-Compagnie” adında bir sanat topluluğu kurarak, çeşitli önemli projeler üstlenmişlerdir. Burgtheater için yaptıkları çalışmaların teması tiyatro tarihiydi ve her iki sanatçı bu projede geleneksel Alman tiyatrosunun karakteri Hanswurst’u betimlemiştir. Bu proje, her iki kardeşin sanatsal yeteneklerini geliştirdiği bir dönemi temsil etmektedir.

Sotheby’s Londra’da 19. yüzyıl sanat başkanı Claude Piening, her iki kardeşin o dönemde oldukça geleneksel ve doğalcı bir tarzda çalıştığını ifade ederken, Ernst Klimt’in yaşasaydı kariyerinde neler başarabileceğini kestirmenin zor olduğunu belirtmiştir. Piening’e göre, Ernst’in neden Burgtheater’deki Hanswurst eserinin daha küçük bir versiyonunu resmettiği tam olarak bilinmiyor. Bunun, eserin orijinal versiyonunu gören bir koleksiyoncudan gelen özel bir talep sonucu yapılmış olabileceği düşünülmektedir.

Tablo, 1895 yılında Viyana’da sergilenmiş ve sonrasında satılmıştır. Sotheby’s, bu eseri 1984 yılında tekrar satışa sunmuş ve 140.000 sterlin gibi bir fiyata alıcı bulmuştur. 4 Aralık’taki müzayedede ise tablonun 300.000 ila 500.000 sterlin arasında bir fiyata ulaşması beklenmektedir. Piening, bu eserin Avusturya müzelerinin ilgisini çekebileceğini ve hikayesinin yanı sıra, daha kompakt boyutu nedeniyle izleyiciye farklı bir görsel deneyim sunduğunu belirtiyor.