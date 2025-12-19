Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın açılış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Esenler Erokspor alt sıralardan kurtulmak isteyen Sarıyer'i ağırladı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Cavere'nin kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Erokspor 2 dakika sonra Sarıyer'in Anziani ile bulduğu golle 1-0 geri düştü.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçilirken Recep Niyaz'ın 72. dakikada kaydettiği golle mücadelede eşitliği sağlayan Esenler Erokspor kalan dakikalarda da skoru korumayı başararak 1 puanı kurtardı.

Bu sonuçla Erokspor puanını 33'e yükselterek maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Galibiyet fırsatını elinden kaçıran Sarıyer ise puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla 17. sırada yer alarak küme hattından kurtulamadı.