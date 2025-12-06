TFF 1. Lig’in 16. haftasında Esenler Erokspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti. Ev sahibi 28'de öne geçti. Amilton, penaltı noktasından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturmayı başardı. 22'te Sakaryaspor penaltı kazandı. Kakuta’nın ceza sahasında Kanga’nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Ben Yedder’in penaltısında meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Penaltıyı kaçıran Sakaryaspor 43'te beraberliği sağladı. Serkan’ın ortasında kale önünde topu kontrol eden Burak Çoban’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. İlk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarının başında penaltı kazanan bu kez Erokspor oldu. Amilton’un Eren Erdoğan’ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Burak Pakkan bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 50'de penaltıda topun başına geçen Kanga’nın sol tarafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’nin de müdahalesiyle üst direkten döndü. Ev sahibi penaltıyı kaçırdıkton üç dakika sonra golü buldu. Enes’in ortasında Kayode’nin ön direkte bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 79'da fark ikiye çıktı. Kanga’nın kale önüne yaptığı ortada Kayode, yaptığı dokunuşla meşin bir kez daha topu filelere gönderdi. 90+6. dakikada Catakovic, uzun pasa hareketlenirken kaleci Szumski de kendi yarı alanının ortasına kadar çıktı. Catakovic, kaleciden sıyrılarak uzak mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece karşılaşma 4-1 sona erdi. Bu sonuçla puanını 31 yapan Erokspor kaç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. 19 puanda kalan Sakaryaspor ise 14. durumda.

SERHAT SÜTLÜ İSTİFA ETTİ

Maçın ardından basının karşısına çıkan Sakaryaspor Teknik direktörü Serhat Sütlü görevi bıraktığını duyurdu. Sütlü şunları söyledi: "Hafta başından beri galibiyet için hazırlandığımız bir haftayı geride bıraktık. İlk yarıda oyunun gücünü elimize alsak da ikinci yarı süre geçtikçe, şampiyonluk parolasıyla yola başlayan bir rakibe karşı pozisyonel hatalar yaptığınızda bunun bedelini ödüyorsunuz. Aslında çok söylenecek bir şey yok. Böyle maçlarda, çok inandığınız, istediğiniz maçlarda sonuç almakta zorlandığınızda bunun bir bedeli var. Oyuncularla az önce görüştüğümüzde onlara olan inancımızı dile getirdik. Tabii ki bu süreci bundan sonra yönetimin veya şehrin belirleyeceği bir teknik adamla devam edeceklerdir. Biz oyuncularımızla görüştük ve vedalaştık. Sakaryaspor’a inancımı, play-off’ta olacağına dair düşüncemi, onlar isterse bunun olacağını onlara dile getirdim ve vedalaştık. Bundan sonra başarılı olacakları inancıyla buradan ayrılacağız. Bundan sonra gelecek olan teknik ekibe başarılar diliyorum."