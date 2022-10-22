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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Adalet arayanlar, ahkam kesenler

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 23:13
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Erol Bilecik: Verilmeyen penaltının linkini adalet arayanlara göndereceğiz

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Adalet arayanlar, ahkam kesenler
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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Başakşehir ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Bilecik, şunları söyledi:

"Futbolcularımızın mücadelesi ve performansı çok güzeldi. Hepsine helali hoş olsun. Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemem. Çünkü verilmeyen penaltımız var. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Hafta içinde adalet peşinde koşan, ahkam kesenleri gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara bu akşam göndereceğiz. Salı günü yorumlamalarını isteyeceğiz. 

Bugüne kadar görmediğimiz üsluplar var. Bunlar futbolun adaletine ve genel akışına yakışmıyor. Herkesin kendisini toparlaması gerekiyor diye düşünüyorum. 

Tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'de futbol maalesef sahadan çok sahanın dışında oynanmaya çalışan bir duruma döndü. İşte bakın. Fenerbahçe futbolu sahada oynuyor. Gelin futbolu sahada oynayalım. 10 haftadır Fenerbahçe'nin sahada futbol oynadığı gibi. Saha dışında oynadığınız zaman yanlış yorumlar, alakası olmayan istatistikleri düzeltmek zorunda kalıyorsunuz."

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