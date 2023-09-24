Erol Bulut cezayı kesti. Cardiff'e yan bakılmıyor

İngiltere Championship'in 8. haftasında Sunderland ile Cardiff City ile karşılaştı.

Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Cardiff, 1-0'lık skorla kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türk teknik direktör Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness attı.

Championship'te üst üste 3. galibiyetini alan Cardiff, puanını 13'e yükseltirken Sunderland ise 13 puanda kaldı.

Cardiff, gelecek hafta Rotherham ile karşılaşacak. Sunderland ise Sheffield Wednesday deplasmanına gidecek.